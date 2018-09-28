В Испании набирают популярность лесные школы

Школы для маленьких детей, расположенные в лесу, вызывают всё больше интереса у испанских родителей.

Подобная практика на протяжении многих лет существует в разных европейских странах, а в Испанию она пришла относительно недавно. Лесные школы есть в Галисии, Кантабрии, Мадриде и Каталонии.

В числе основных составляющих работы лесных школ педагоги называют уважение к детям и связь с природой. Их особенность заключается в том, что дети познают окружающий мир не в классах, а на природе, в окружении животных и растений. Организаторы учебных заведений отмечают такие преимущества контакта с природой, как развитие моторики, тактильного восприятия, когнитивных способностей, социальных навыков и психологических функций.

Первопроходцем в этой области в Испании стала Grupo de Juego en la Naturaleza Saltamontes в Кольядо-Медьано в 50 км от Мадрида. Она открылась в 2011 году. В Каталонии работает шесть таких проектов, в том числе в Рубио (Барселона), Ампосте (Таррагона) и Бельвер-де-Серданья (Льйеда).

В основном в лесные школы отправляют детей дошкольного возраста, поскольку они могут предоставлять обучение только на том этапе, пока школьное образование необязательно.

Воспитатели считают, что в лесу можно научиться и математике, и языку. К тому же, по их словам, близость природы помогает развивать воображение.

Некоторые родители высказывают сомнения по поводу погоды, но в школах заверяют, что можно работать в любую погоду, и приводят в пример аналоги в странах Северной Европы, где нередко идёт снег. По их словам, всегда можно подобрать подходящую одежду, а Испания имеет очень благоприятный климат для таких проектов.