В мавританском поселении XI века в Валенсии разместилась экодеревня

Группа молодых людей из ассоциации Reviscolla per la Custòdia del Territori превратила посёлок Олья в экодеревню и работает над восстановлением исторических ценностей.

За проектом стоит житель Бурхасота Анхель Лопес, который в детстве влюбился в это место, а во взрослом возрасте постепенно скупил большинство земель в Олье. Предоставляя свои владения в пользование жителям экодеревни, он надеется сохранить разрушающееся наследие, которое находится в упадке из-за бездействия властей, несмотря на то, что с 2002 года комплекс числится в списке культурных ценностей.

Сейчас в деревне постоянно живёт несколько человек, к которым периодически присоединяются друзья и волонтёры, которые помогают восстанавливать древние постройки. Благодаря солнечным панелям, у них есть электричество, а воду они получают из близлежащего источника, используя элементы системы орошения XI века. В экодеревне выращивают фрукты и овощи и понемногу реконструируют мавританские строения.

В то же время, активисты отмечают, что сталкиваются с большими бюрократическими препятствиями и отсутствием реальной помощи со стороны властей.