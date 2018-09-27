Фелипе VI повысил зарплату членам королевской семьи

Король Испании Фелипе VI в очередной раз увеличил жалование членов королевской семьи, а также персонала дворца Сарсуэла в рамках программы повышения заработной платы госслужащих, которое на этот раз составляет 1,5%.

Таким образом, дон Фелипе будет получать 242 769 евро в год, его супруга донья Летисия – 133 530 евро в год, отец короля дон Хуан Карлос – 194 232 евро в год, а мать короля донья София – 109 260 евро.

Как сообщается на официальном сайте Королевского дома, бюджет, выделенный на содержание монархии, составляет 7 887 150 евро, а бюджет королевской семьи – 679 818 евро. В прошлом году он находился на уровне 668 952 евро.

Как и прежде, самая значительная статья расходов – на персонал королевского дворца. В нынешнем году, на эти цели выделено 3,83 млн евро, что составляет почти половину бюджета. 2,78 млн евро приходится на текущие расходы на товары и услуги, почти 680 тысяч – на содержание королевской семьи, 477 тысяч – на инвестиции и 112 тысяч – на непредвиденные расходы.

Отмечается, при этом, что король продолжает проводить политику экономии. Так, расходы на товары и услуги сократились на 95 606 евро, а на инвестиции – выросли на 26 тысяч евро.

В целом, бюджет испанской Короны в 2018 году на 0,87% меньше чем в предыдущем.