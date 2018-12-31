В Барселоне состоялся традиционный рождественский заплыв

430 человек приняли участие в традиционном рождественском заплыве Copa Nadal, состоявшемся утром 25 декабря в Старом порту Барселоны, неподалёку от памятника Колумбу.
Заплыв проводится уже 109 лет подряд. Организатором выступает организация Club Natació Barcelona.
Многие участники для заплыва надели костюмы Санта-Клауса. Другие решили воспользоваться случаем, чтобы выразить поддержку каталонским политзаключённым, нарядившись в цвета флага региона.
Первый рождественский заплыв в Барселоне состоялся в 1907 году, а в 1928 в нём впервые приняли участие женщины.
Как сообщают организаторы, победителем уже в пятый раз становится пловец из Матаро (Барселона) Гийом Пуйоль.Темы: Общество Барселона