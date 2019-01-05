В Испании перерабатывается менее трети отходов

Испания демонстрирует прогресс в области переработки отходов, однако он по-прежнему далёк от целевых европейских показателей. В стране, по данным Евростата, перерабатывается 29% отходов.

Каждый житель Испании производит в среднем 443 кг отходов ежегодно. По подсчётам Евростата за 2016 год, почти 57% из них оказываются на свалках, ещё 13,6% – сжигаются.

В апреле 2018 года Европарламент принял изменения, которые предполагают повышение объёма муниципальных отходов, которые должны отправляться на переработку, с 44% до 55% с 2025 года, до 60% – с 2030 года и до 65% – с 2035 года. Эта мера направлена на развитие «циркулярной экономики», которая предполагает минимизацию объёма отходов. В категорию муниципальных относят как бытовые отходы граждан, так и отходы предприятий.

Испания входит в группу стран, где более половины отходов оказывается на свалке. Тем не менее, в ряде европейских стран показатели гораздо более плачевны: на Мальте они достигают 92%, в Греции – 82%, на Кипре – 81%, в Румынии – 80%.

По оценкам организации Ecoembes, в Испании перерабатывается 77% пластиковых, бумажных и картонных упаковок, жестяных банок, упаковок Tetra Pak. Отмечается, что среднестатистический житель страны в 2017 году выбросил 13,96 кг таких отходов в жёлтые контейнеры, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом, и 16 кг отходов – в синие контейнеры, что на 4% больше чем в предыдущем году.

К тому же сообщается, что в распоряжении жителей Испании находится 378 тысяч жёлтых контейнеров и почти 213 тысяч синих контейнеров, и в большинстве случаев в городах они встречаются каждые 100 м.