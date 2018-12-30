1 января в Испании подешевеют некоторые лекарства

С января 2019 года в аптеках Испании снизятся цены более чем на 1200 медикаментов, благодаря вступлению в силу Приказа о референтных ценах, который был издан в минувшем ноябре.

Как отмечают в Генеральном совете официальных коллегий фармацевтов, понижение цен сократит общие расходы населения на медикаменты на 88 млн евро.

Среди лекарств, которые подешевеют, противовоспалительные средства, включая ибупрофен, лекарства от кашля, средства для страдающих артрозом, повышенным уровнем холестерина, глаукомой, гипертонией, астмой, болезнью Паркинсона и другими заболеваниями. В этот список также попали некоторые антидепрессанты такие как эсциталопрам, и оральные контрацептивы, в том числе содержащие левоноргестрел. К тому же, снизятся цены почти на 500 наименований лекарств, используемых в медучреждениях.