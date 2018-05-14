В Барселоне начали активно штрафовать владельцев собак

Гражданская гвардия Барселоны выписала в 2017 году 2,5 тысяч штрафов владельцам собак за несоблюдение правил содержания домашних животных.

Годом ранее владельцы собак получили на 215 штрафов меньше, а в 2015 году – на тысячу штрафов меньше.

Большинство нарушений связаны с правилами для пород собак, которые считаются потенциально опасными. К таким породам относятся акита-ину, американский стаффордширский терьер, бульмастиф, доберман, аргентинский, бордоский и канарский дог, бразильский фила, неаполитанский мастиф, американский питбультерьер и тоса-ину. 40% штрафов приходится на нахождение с опасными собаками без намордника в общественных местах, отсутствие лицензии или страхования гражданской ответственности.

Среди других распространённых нарушений – отсутствие постановки питомца на учёт, отсутствие микрочипа или нахождение с собакой вблизи детских площадок.

С другой стороны, отмечается, что сократилось количество штрафов за неубранные экскременты животных: с 76 в 2016 до 60 – в 2017 году.