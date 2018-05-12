Что едят испанцы за просмотром «Евровидения»?

Несмотря на постоянные неудачи на «Евровидении», испанцы по-прежнему собираются у телевизоров для просмотра музыкального конкурса. UberEats провёл исследование и выяснил, какую еду чаще всего заказывают на дом в той или иной стране во время «Евровидения».

Оказалось, что в этот период самое популярное в испанских службах доставки блюдо – мексиканский буррито, который неожиданно обошёл привычную пиццу и китайскую еду. В то же время опросы показали, что любимая закуска испанцев – крокеты, несмотря на их странное сочетание с мексиканской кухней.

В целом по Европе по количеству заказов лидируют американская тайская и мексиканская кухни.