Партия Podemos предлагает отменить корриду по телевизору в детское время

Среди предлагаемых мер – не показывать корриду по телевидению в детское время, а также запретить несовершеннолетним вход на бои быков.

Как пояснили представители партии, которая является ярым противником тавромахии, предложение соответствует рекомендациям Комитета по правам ребёнка ООН о защите детей и подростков от насилия. Они также отмечают, что постоянно транслируемые сцены насилия «представляют угрозу для развития культуры мира».

На телевидении предлагается запретить показ представлений, где животных приносят в жертву, включая бои быков. Лицам младше 18 лет могут запретить находиться не только на арене для корриды, но и в ночных клубах, на матчах по боксу, в бинго, казино и клубах с игровыми автоматами.