В Астурии реставратор-любитель испортил очередное старинное изделие

От рук горе-реставратора пострадало очередное старинное изделие в Испании – деревянная скульптура 15-16 века в деревенской церкви Раньядойро в Астурии.

Одна из прихожанок решила «освежить» облик нескольких фигур, раскрасив их в яркие цвета и сделав похожими на мультипликационных персонажей.

Одна из деревянных композиций включает фигуру Девы Марии. Её «художница» увидела в ярко-розовом платке и с помадой в тон. Младенца Иисуса она облачила в ярко-зелёные одежды. Ещё одна фигура Богородицы с младенцем была покрашена краской пастельных оттенков и стала походить на куклу Барби.

Местные СМИ приводят слова одной из жительниц деревни, которая предположительно занималась преображением скульптур. «Я не профессионал, но фигуры выглядели ужасно, и я решила, что нужно добавить немного цвета, чтобы сделать их лучше», – сказала женщина. Всего в Раньядойро 17 жителей.

Реставраторка-любительница пошла по стопам нашумевшего «Пушистого Иисуса» из Борхи и других неудачных реставраций, число которых в Испании постоянно множится.