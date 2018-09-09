На Канарах не хотят жить по одному времени с материковой Испанией

На фоне обсуждения вопроса об отмене перевода часов в Европе и перехода Испании в другой часовой пояс правительство Канарских островов заявило, что архипелаг «ни в коем случае» не должен иметь то же время, что и континентальная часть страны.

Канарские власти призвали центральное правительство учитывать их мнение, прежде чем принимать решение по этому вопросу, отметив, что, вероятно, потребуются изменения и для архипелага. Для начала было решено оценить возможные последствия перехода на другое время для общества и экономики автономного сообщества. Региональные власти планируют направить запрос в испанское правительство о том, чтобы в состав созданной экспертной комиссии, которая занимается изучением вопроса перевода часов, вошли и представители архипелага.

На Канарах подчёркивают, что острова находятся в другом часовом поясе, в связи с чем их время не должно совпадать с континентальным.