Принцесса Леонор отправилась с официальным визитом в Астурию

Принцесса Астурийская Леонор отправилась в свою первую официальную поездку. Наследница престола в сопровождении родителей короля Фелипе VI и королевы Летисии, а также сестры инфанты Софии, находится в Астурии по случаю 1300-летия со дня основания княжества, столетия коронования Богоматери Ковадонгской и столетия создания первого Национального парка в Испании «Пики Европы».

Специалисты по протоколу отмечают особую связь королевской семьи с княжеством Астурийским и важность присутствия королей, принцессы и инфанты на этих праздничных событиях. Несмотря на то, что 12-летней принцессе Леонор не отведено никакой особой роли во время мероприятий, по мнению экспертов, всё внимание в этом году будет приковано именно к её персоне.