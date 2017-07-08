Уличные торговцы Барселоны создали свой модный бренд

Кооператив нелегальных уличных торговцев Барселоны создал собственный бренд одежды Top Manta. Название было выбрано неслучайно: именно так в народе пренебрежительно называют продавцов, торгующих с расстеленного на полу одеяла. Коммерсанты планируют закупать у оптовиков обувь, сумки и чехлы для мобильных телефонов и наносить на них свой логотип – изображение двух волн, одна из которых символизирует использованные материалы, а другая – опасные морские переправы, которые совершают многие продавцы с целью попасть в Испанию.

Стоящий за новой маркой Народный союз уличных торговцев Барселоны,был создан в августе 2015 года. В его состав входят более 200 человек. Согласно информации на странице объединения в Facebook, его основная задача заключается в защите прав представителей коллектива. В настоящее время они регистрируют свой бренд и надеются, что внедрение продаваемой под ним продукции позволит создать альтернативу, которая позволит торговцам избежать запрещенной законом реализации контрафактной продукции. "Мы хотим быть выше разговоров о том, что мы торгуем копиями и подделками", - отметил представитель союза Азиз Файе. "Раньше использование термина "top manta" было проявлением дискриминации. Теперь мы хотим сделать его синонимом солидарности и борьбы", - подчеркнул Файе.

Торговцы планируют выпускать собственную продукцию, в том числе одежду и книги об африканской культуре, и уже ведут переговоры с инвесторами. Продавать ее они намерены в окрестностях пляжа Барселонета. В рамках сотрудничества с коллективом фонд Fundació Antoni Tàpies выпустит 30 000 рекламных открыток и раздаст 100 зонтов с изображениями самих продавцов.

По данным Министерства внутренних дел и налоговой службы Испании, объем продаж контрафактной продукции в 2016 году составил более 800 миллионов евро. Общий объем ущерба, причиненного частному сектору экономики, оценивается более чем в 7 миллиардов.