Население Испании стремительно стареет

Уровень демографического старения населения Испании в очередной раз достиг рекордной отметки, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на последние данные Национального института статистики (INE). Так, на 100 жителей страны в возрасте до 16 лет приходится 118 лиц старше 64 лет. По сравнению с прошлым годом, когда индекс старения составлял 116%, данный показатель вырос на два процентных пункта.

Всего 32 года назад, в 1985-м, Испания была молодой страной, где на сто представителей молодежи приходилось 46,7 пожилых человека. Тогда общество находилось в состоянии развития и имело большой потенциал роста с точки зрения экономики и труда. Впервые процент населения старше 64 лет превысил численность молодежи в 2000 году, и с тех пор он год от года увеличивается.

Среди автономных сообществ самой "старой" оказалась Астурия с показателем в 210%. За ней следуют Галисия (192,6 %) и Кастилия и Леон (190,5 %). В противоположном конце рейтинга разместились Сеута и Мелилья, а также Мурсия, Андалусия и Балеарские острова, где численность молодежи в возрасте до 16 лет по-прежнему превышает численность пожилых людей.

Рост ожидаемой продолжительности жизни и снижение показателей рождаемости стали основными причинами демографического старения. Долгосрочные перспективы в этом смысле нельзя назвать радужными: если не будут предприняты необходимые меры, то к 2030 году доля пожилых людей в обществе вырастет с нынешних 18% до 30%. В этот момент на пенсию начнут выходить представители поколения так называемых "бэби-бумеров", рожденных в период с 1958 по 1977 год, и способность экономически активного населения к покрытию расходов на пенсии и социально-санитарный уход за пожилыми людьми будет недостаточной. На данный момент на каждого пенсионера приходится 2,1 налогоплательщика, в то время как систему можно считать устойчивой только начиная с показателя в 2,5 человека.

Сложившаяся ситуация требует немедленного принятия мер для ее коррекции. В их число входят увеличение затрачиваемой на семейные вопросы доли ВВП, развитие активной политики по борьбе с дискриминацией по возрастному признаку, повышение уровня сознательности в предпринимательской среде с целью найма взрослых сотрудников, а также предоставление пожилым безработным необходимых инструментов для увеличения степени их конкурентоспособности на трудовом рынке.