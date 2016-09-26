У испанского гимна может появиться текст

Во времена правления диктатора Франко у национального гимна появились слова, написанные фашистским поэтом Хосе Марией Пеманом. После падения режима генералиссимуса они были упразднены. В новом тексте отсутствуют любые намеки на национализм. Более того, в нем не упоминаются даже Испания и испанцы как таковые.

"Моя страна граничит с водой и землями под голубым небом, которое я хочу разделить с тобой. Солнце и луна – свидетели моего желания жить в мире и без страха ошибиться. Мы идем рука об руку, и я уважаю твой взгляд на чувства, слова и мысли. Я хочу достичь целей и воплотить в жизнь мечты, борясь за твою свободу", - гласит предложенная версия гимна.

Дельгадо Ортега написал два варианта текста. Один из них адаптирован к традиционному гимну, а другой – к его версии в стиле фламенко. Его творение было передано в Петиционный комитет парламента, который принимает предложения от граждан.

Предыдущие попытки наложить слова на музыку гимна успехом не увенчались, усугубив и без того сложные региональные проблемы и вызвав разногласия между правыми и левыми. В 2008 году Олимпийский комитет Испании предложил очередной текст, однако он был подвергнут повсеместной критике, и от него было решено отказаться. Слова, выбранные по итогам конкурса из более чем 7 000 вариантов, начинались со строчки "Да здравствует Испания" (Viva España), которая ассоциируется в сознании многих жителей страны с диктатурой Франко.

На сегодняшний день Испания является одним из немногих государств, гимн которых не имеет текста. В их число также входят Босния и Герцеговина, Косово и Сан-Марино.