В Марбелье снесут гараж высокопоставленной чиновницы

Совет мэрии Марбельи по вопросам урбанистики отдал распоряжение о сносе гаража, который советник от Народной партии и бывший руководитель отдела образования Кармен Диас построила в своем особняке в районе Нуэва-Андалусия без соответствующей лицензии.

Как сообщает La Opinión de Málaga, делопроизводство в отношении Диас было открыто после того, как 18 апреля нынешнего года по итогам инспекции мэрии стало известно о "проведении работ по строительству служебной конструкции на границе с общественными владениями". Площадь ее составляет около 18 квадратных метров. Лицензии на возведение гаража у советницы не было.

Совет по вопросам урбанистики отдал распоряжение о немедленном прекращении работ и начале разбирательства по делу о нарушении действующего регламента. Несмотря на это, Диас проигнорировала это требование и продолжила строительство. Ее действия мэрия расценила как серьезно нарушение, которое может грозить чиновнице штрафом в размере от 4 000 до 8 000 евро. Диас был предоставлен месяц на подачу ходатайства, после чего гараж может быть снесен.