Тест ДНК доказал родство Хулио Иглесиаса и его 40-летнего внебрачного сына

Адвокатскому бюро Bufete Osuna из Севильи удалось добиться проведения теста ДНК, с вероятностью 99,9% подтвердившего родственную связь певца Хулио Иглесиаса и его 40-летнего сына, о котором до сих пор ничего не было известно. Как сообщают информационные агентства Испании, он живет в Валенсии. У матери новоявленного Иглесиаса-младшего был роман с певцом, итогом которого стала беременность. Результаты проведенной в Майами генетической проверки, право на которую гарантируется испанской Конституцией, будут присоединены к соответствующему судебному иску.

Фирма Bufete Osuna специализируется на подобных делах. Так, в число прочих проведенных ею громких разбирательств входят доказанное в 2016 году отцовство тореадора Мануэля Бенитеса, также известного как Эль Кордобес, по отношению к другому представителю этой профессии, Мануэлю Диасу.

Успех ждал Хулио Иглесиаса не только на мировой сцене, но и любви, и яркое тому подтверждение – его статус многодетного отца. В первом браке с Исабель Прейслер он стал отцом троих детей, самый известный среди которых, Энрике, пошел по стопам своего именитого родителя. Сын Хулио Хосе также попытался пробиться в мир шоу-бизнеса, однако его старания не увенчались особым успехом, а дочь Чабели живет с мужем в Майами и занимается воспитанием двоих детей. Вторая жена Миранда, которую Иглесиас-старший называет "любовью всей своей жизни", родила ему еще пятерых детей: Мигеля Алехандро, Родриго, двойняшек Викторию и Кристину и еще одного мальчика, Гильермо.