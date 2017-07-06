Организаторам трехдневного рейва в каталонском Кероле грозит крупный штраф

Автономная полиция Каталонии возбудила делопроизводство в связи с проведением несанкционированного трехдневного рейва в окрестностях муниципалитета Кероль, сообщает La Vanguardia. Офицеры установили личности организаторов мероприятия и их партнера. Вечеринка началась в ночь праздника Сан-Жоан на территории между населенными пунктами Монтагут и Кероль и продлилась три дня.

Полиция подала административный акт в Территориальную службу Таррагоны по вопросам организации зрелищных мероприятий, которой предстоит выписать организаторам штраф. По предварительным данным, сумма его будет весьма значительной ввиду того, что вечеринка была несанкционированной и проводилась в лесополосе несмотря на действующие предупреждения в связи с опасностью возгораний.

Первые сообщения о происходящем поступили во время народных гуляний по случаю праздника Сан-Жоан, когда мэр Кероля и некоторые советники получили ряд звонков от владельцев близлежащих домов. Они рассказали, что заметили в окрестностях множество машин. В связи с масштабом мероприятия полиция перекрыла основные пути доступа к вышеупомянутым территориям, однако гости продолжили прибывать на место по объездным дорогам, и в итоге вечеринка продлилсь все выходные.

Утром понедельника офицеры расчистили участок, который, по данным мэрии, принадлежит банку. Сотрудники городской администрации запланировали проверку, чтобы оценить его состояние и возможный причиненный ущерб.

Мэр муниципалитета Жорди Пижоан подчеркнул, что проблема заключается не только в скоплении мусора и повреждениях: рейв был организован в охраняемой зоне лесного массива. Представители городской администрации назвали недопустимым факт проведения подобного несанкционированного мероприятия в то время, когда в свете повышенной степени вероятности пожаров местным жителям запрещено даже устраивать барбекю.

В октябре прошлого года в данном районе уже проводилась подобная вечеринка, однако нынешняя превзошла ее по масштабам: по приблизительным оценкам, на рейв приехало от 200 до 300 машин и около 500 человек.

В связи со сложившейся ситуацией полиция и мэрия намерены принять меры по предотвращению подобных массовых скоплений публики и пересмотреть соответствующие протоколы. Администрация не исключает возможности перекрыть подъезды цепями в случае подозрений о планирующихся вечеринках.