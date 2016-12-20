Суд оправдал советницу столичной мэрии, обнажившуюся в церкви

В минувшую пятницу испанский суд оправдал советницу мэрии Мадрида, которой был выписан штраф в размере более 4 000 евро за публичное обнажение в церкви в рамках акции протеста в 2011 году. В марте суд признал 28-летнюю Риту Маэстре, члена партии Podemos и бывшую студентку ее лидера Пабло Иглесиаса, виновной в "нарушении свободы морали и религиозных убеждений".

В 2011 году, еще будучи студенткой, Маэстре ворвалась в храм в числе еще 50 студентов университета Комплутенсе в знак протеста против "антидемократической и шовинистской" позиции католической церкви. Маэстре сняла футболку, продемонстрировав свой бюстгальтер, в то время как остальные участницы акции полностью обнажили верхнюю часть тела.

Акция вызвала мощный общественный протест. Для представителей консервативного правого крыла Маэстре стала главной мишенью для критики.

Прокуратура требовала для советницы тюремного заключения на год, максимальный срок, предусмотренный законами Испании для нарушений подобного рода, однако в итоге оно было заменено штрафом в размере 4 320 евро.

В пятницу апелляционный суд отменил вышеупомянутое решение, сочтя "ненадлежащую одежду или некоторые жесты" недостаточными для классификации действий Маэстре как осквернения святыни. В своем аккаунте в Twitter советница отметила, что "довольна и горда" подобным исходом дела.