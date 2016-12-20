В Каталонии создали приложение для локализации участков в сельской местности

Сложности с определением местоположения сельских угодий в сложных ситуациях, когда счет идет на минуты, является одной из множества проблем, с которыми сталкиваются полицейские и лесничие в населенных пунктах, где дома разбросаны на достаточно большом расстоянии друг от друга. Как сообщает La Vanguardia, чтобы решить эту проблему, братья-предприниматели Алекс и Франсеск Льяо из каталонского муниципалитета Ла-Амполья, создали приложение iRuralNavigator (iRN). Алекс Льяо, который вместе с братом руководит местной компанией Moybu, рассказал, что «программа работает очень просто: пользователю достаточно просто указать номера массива и участка, на котором он находится». «Эта информация проста в запоминании, особенно для тех, кто живет в сельской местности», - отметил Льяо.

При разработке приложения братьям помогало руководство местной полиции, офицеры которой два года тестировали программу в полевых условиях. За свою разработку компания удостоилась премии Premios Ruralapps 2016, которую 30 ноября вручил Департамент сельского хозяйства, рыбной ловли и продовольствия Каталонии. «Мы стремимся минимизировать время между определением местоположения человека и прибытием кареты скорой помощи в случае необходимости. В случаях, требующих немедленной реакции, например, при инфаркте, важна каждая минута», - отмечает глава полиции Ла-Ампольи Нестор Буэра. По его словам, в муниципалитетах с большим количеством жилья в сельской местности установление местоположения человека – одна из главных проблем, с которой ежедневно вынуждены бороться сотрудники экстренных служб.

Полицейские Ла-Ампольи стали первыми пользователями приложения наряду со своими коллегами из Л’Амелльи-де-Мар. Буэра также отметил, что программа iRuralNavigator также может быть полезна для пожарных или сотрудников медицинских служб, так как ее использование устраняет потребность в использовании сложных карт, которые зачастую являются единственным инструментом поиска нуждающегося в помощи человека.

Несмотря на очевидную пользу, число скачиваний приложения пока остается достаточно низким. «Мы с самого начала знали, что ориентируемся на вполне конкретную группу населения», отмечают создатели программы. «Наша цель – заключить соглашение с властями, чтобы сделать приложения бесплатным и общедоступным», - заключили братья Льяо.