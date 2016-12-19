Испанские папы будут уходить в декрет на месяц

В ходе пресс-конференции после заседания Совета министров пресс-секретарь правительства Испании Иньиго Мендес де Виго подтвердил, что предусмотренное Законом о равенстве продление декрета для отцов действительно вступит в силу с января 2017 года. Как сообщают информационные агентства страны, сам вышеупомянутый закон, где прописана данная мера, был принят еще в 2009 году. "С 1 января декретный отпуск для отцов будет продлен с 2 до 4 недель. Подобные изменения необходимы для более успешного совмещения профессиональной и трудовой деятельности граждан", - заявил Мендес де Виго, также занимающий пост министра образования.

Представители "Платформы за равные и не подлежащие передаче отпуска по рождению и усыновлению детей" (PPIINA) подвергли данную меру критике, назвав ее недостаточной. По их словам, 4 недели – "это только четверть декрета, который дается матерям". Кроме того, закон обязывает отцов уйти в отпуск на 4 недели подряд и не дает возможности разбить их, чтобы, например, остаться с ребенком, когда мать выйдет на работу, и у родителей не будет возможности поочередно ухаживать за детьми. Таким образом, вышеупомянутое новшество "не снизит уровень давления на матерей, которые вынуждены продлевать декрет за счет причитающихся им часов сокращения рабочего дня и переход на сверхштатные должности, что отрицательно сказывается на их карьере".

Вступление нового положения в силу откладывалось год за годом с момента принятия соответствующего закона. Конгресс депутатов и Сенат предприняли ряд шагов, чтобы не откладывать решение этого вопроса и дальше.