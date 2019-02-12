Сколько испанцы потратят на рестораны в День всех влюблённых?

Портал бронирования ресторанов ElTenedor узнал у своих пользователей, какую сумму они собираются потратить на рестораны 14 февраля. Оказалось, что в среднем испанцы рассчитывают на счёт в 25-50 евро.
47,5% пользователей сообщили, что поход в ресторан будет подарком для их возлюбленных, а также отметили, что по этой причине готовы заплатить больше обычного.
92% опрошенных заявили, что собираются праздновать День Святого Валентина. 82% заверили, что уже зарезервировали столик, хотя обычно для испанцев свойственно делать бронирование за 1-2 дня до похода в заведение.
Портал также привёл данные о самых популярных шеф-поварах в романтический праздник. Лидером оказался Дабис Муньос, за которым следуют Мартин Берасатеги, Жоан Рока, Жорди Крус и Дани Гарсия.
95,6% респондентов считают поход в ресторан лучшим вариантом, чтобы отпраздновать День всех влюблённых. Среди наиболее популярных альтернатив – путешествие и посещение спа.Темы: Общество