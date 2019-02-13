Над Маридом в День всех влюблённых пролетит гигантское сердце

Компания Cacharel проводит в Мадриде акцию, приуроченную к Дню Святого Валентина. Всех желающих приглашают принять участие в создании самого большого в мире сердца из воздушных шаров, на которых будут написаны поздравления с Днём всех влюблённых и признания в любви.