Над Маридом в День всех влюблённых пролетит гигантское сердце

Компания Cacharel проводит в Мадриде акцию, приуроченную к Дню Святого Валентина. Всех желающих приглашают принять участие в создании самого большого в мире сердца из воздушных шаров, на которых будут написаны поздравления с Днём всех влюблённых и признания в любви.
Присоединиться к романтической акции можно с помощью мобильного телефона. Для участия необходимо зайти на сайт El amor está en el aire и написать романтическое поздравление с Днём всех влюблённых. Там же предлагают надуть виртуальный воздушный шар, подув в микрофон смартфона. Затем реальные шары соберут на площади Кальяо, где один из самых известных каллиграфов Испании Иван Каинья вручную их подпишет. 14 февраля шары свяжут в форме сердца и запустят в небо над испанской столицей.
В Cacharel подчёркивают, что все воздушные шары изготовлены из полностью разлагаемых материалов.
Своими впечатлениями компания призывает делиться в соцсетях под тегом #AmorAmor.
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