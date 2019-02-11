Каталонскую полицию вооружили электрошокерами

Электрошоковые пистолеты рекомендуется использовать в сложных случаях, когда преступник оказывает сопротивление. Пистолет выстреливает на расстоянии электородами, которые переносят заряд.

Парламент Каталонии одобрил применение электрошокове в середине 2016 года. Первые единицы оружия, оборудованного дополнительной системой видеозаписи, прибыли в столицу региона 1 февраля. До этого их тестировали в Жироне. В сентябре электрошоковый пистолет впервые был применён на практике в Сальте (Жирона) для того, чтобы нейтрализовать мужчину, который вёл себя агрессивно и не подчинялся приказам полиции.

Электрошоковое оружие планируется распространить по всей Каталонии.