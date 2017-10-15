Шумного пекаря из Астурии хотят посадить на два года

Прокуратура Астурии требует тюремного заключения на два с половиной года для пекаря из городка Тапия-де-Касарьего за постоянное превышение допустимого уровня шума. Как сообщают информационые агентства Испании, суд намечен на понедельник. Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, по меньшей мере с 29 октября 2001 года булочник вел свою профессиональную деятельность, ничего не предпринимая для борьбы с вибрацией и шумом от его оборудования, которые мешали соседям. Кроме того, летом он открывал окна и двери помещения, тем самым усугубляя проблему.

В соответствии с замерами, проведенными 3 августа 2013 года, уровень шума в прилегающей к пекарне квартире в ночное время составлял от 40,9 до 47,4 децибелов. В связи с этими нарушениями мэрия Тапия-де-Касарьего начала соответствующие разбирательства и постановила, что пекарь должен сделать звукоизоляцию помещения, предоставив ему для этого срок в 2 месяца. В ходе проверки 29 и 30 октября 2015 года представители муниципальных служб определили, что в ночное время уровень шума составляет от 35 до 37 децибелов и иногда достигает максимальной отметки в 45,9. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, постоянное воздействие высокого уровня шума может вызвать у жителей близлежащих квартир потерю слуха, а также расстройства сна и речи.