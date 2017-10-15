Испанцы ежегодно выпивают более 14 миллиардов чашек кофе

62% потребителей кофе оказались старше 26 лет. Самым популярным напитком является холодный кофе, его выбирают 71% респондентов.

Испанцы чаще пьют кофе в те моменты, когда нуждаются в энергии и концентрации. Исследование показало, что 59% употребляют бодрящий напиток во время работы или учёбы, а 40% предпочитают пить кофе на досуге. Что касается времени суток, большинство участников опроса (47%) пьют кофе с самого утра, а 32% - во время второго завтрака.

77% респондентов ограничиваются одной или двумя чашками кофе в день. 22% сообщили, что пьют кофе трижды в день. При этом 61% делает это в одиночку, в то время как 39% наслаждаются кофе в компании.

Предпочтения по сладости напитка разделились почти поровну: 51% испанцев добавляют в кофе сахар, а 49% не используют подсластители.