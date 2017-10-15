Новые правила содержания домашних животных в Испании вступят в силу в феврале

С 1 февраля следующего года в Испании будет запрещено купировать животным уши и хвосты, подрезать им голосовые связки и удалять когти без медицинских показаний, а также дарить питомцев в качестве призов. Как сообщают информационные агентства страны, соответствующие нормативы прописаны в документе, ратифицирующем Европейское соглашение по вопросам защиты домашних животных. В соответствии с ним, в национальное законодательство будут включены определенные минимальные требования в данной сфере, а властям автономных сообществ предстоит проверить действующие нормативы на предмет соответствия новым правилам.

Вышеупомянутое соглашение запрещает хирургические вмешательства, направленные на изменение внешнего вида питомцев или обусловленные иными причинами, не связанными с медицинскими показаниями. Подобные операции отныне разрешаются только в том случае, если ветеринар сочтет их необходимыми для здоровья животного или с целью лишения питомца репродуктивной способности.

Что касается процедуры усыпления, то проводить ее могут только ветеринары или иные компетентные лица. Исключение составляют экстренные обстоятельства, когда подобное вмешательство необходимо для прекращения страданий животного и при условии невозможности обращения к врачу. В таких случаях усыплять питомцев необходимо с минимальным физическим и психологическим ущербом.

Кроме того, Испании необходимо будет обратить особое внимание на сферу дрессировки, которую должны осуществлять компетентные специалисты. Власти страны также должны будут принять меры, пресекающие практику дарения животных детям в возрасте до 16 лет без подтвержденного согласия со стороны их родителей. Кроме того, их дарение в качестве призов и премий также должно быть прекращено.

Помимо этого, соглашение регулирует систему отлавливания бродячих животных, общие условия содержания четвероногих, их разведение и продажу в коммерческих целях, а также обязует компетентые органы проводить информационные и образовательные кампании, направленные на продвижение сознательного владения животными.