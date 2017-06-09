Руководство бара в Бенидорме раскритиковали за поиск симпатичных официанток

Объявление о поиске официанток в один из баров Бенидорма спровоцировало шквал критики и обвинения в сексизме в адрес его руководства. Скандал был связан с вакансией в пляжном заведении Richard New Look, которое ищет "симпатичных и свободных сотрудниц".

«Нам нужны красивые, стройные и приветливые девушки старше 18 лет, имеющие опыт в смешивании напитков, ответственные и одинокие: мы не хотим, чтобы ваши ревнивые бойфренды кружили неподалеку в пять утра, чтобы отвезти вас домой, или, что еще хуже, сидели в баре, пытаясь вас контролировать», - написали авторы объявления. «Таковы наши условия, простые и прямые. Если они тебе не нравятся, не трать наше время, откликаясь на вакансию. Обязательно ношение каблуков или платформ», - заключили они.

В связи с жесткой критикой менеджер бара Хулио Гранадо удалил пост из социальных сетей. «Меня оскорбляли, звали сексистской свиньей и награждали еще более обидными эпитетами. Мне даже угрожали убийством», - написал Гранадо в своем аккаунте в Facebook.

«Мы не хотим, чтобы девушки работали, а их бойфренды ходили сюда и умирали от ревности. Раньше такое случалось, и это может привести к ужасным дракам», - отметил менеджер. Что касается ношения каблуков, то это требование Гранадо объяснил высотой барной стойки. «Если девушка невысокая, то это не проблема, однако обладательницы маленького роста до нее просто не дотянутся, поэтому им нужны каблуки», - добавил управляющий.

«Когда ты публикуешь объявление с определенными требованиями к физическим качествам мужчин, никто ничего не говорит, однако когда ты делаешь то же самое с женщинами, начинается война», - пожаловался Гранадо.