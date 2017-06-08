Мужчинам запретили широко расставлять ноги в общественном транспорте Мадрида

Мадридские власти приняли решительные меры по борьбе с так называемым «мэнспредингом». Так теперь называют привычку некоторых пассажиров (обычно это мужчины) сидеть в общественном транспорте, широко расставив ноги.
В последние месяцы жалобы на это явление участились настолько, что в апреле партия «Кандидатура народного единства» (CUP) предложила провести кампанию по борьбе с подобным поведением. С большим энтузиазмом к борьбе с мэнспредингом присоединилась организация Mujeres en Lucha, которая начала сбор подписей на известном портале Change.org. Собранные подписи получила мэр Мадрида Мануэла Кармена и глава автономного правительства Кристина Сифуэнтес, которым подчиняются Муниципальная транспортная компания (EMT) и метрополитен соответственно.
Городская администрация уже обнародовала ряд мер по борьбе с «мэнспредингом». Первая из них заключается в размещении наклеек в столичных автобусах. Они будут призывать граждан «уважать чужое пространство». Тем временем законопроект о запрете «мэнспрединга» в метро, междугородних и городских автобусах, а также электричках Cercanías уже зарегистрирован парламентской группой партии Podemos в Ассамблее Мадрида.Темы: Общество Мадрид Мануэла Кармена