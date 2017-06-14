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          Новости Испании » Новости » Общество » Баскская террористка по прозвищу Тигрица вышла на свободу

          Баскская террористка по прозвищу Тигрица вышла на свободу

          10:12 14.06.2017

          Террористка группировки ЭТА Идойя Лопес Рианьо по прозвищу Тигрица во вторник вышла на свободу, полностью отбыв назначенный ей срок заключения. Как сообщают информационные агентства Испании, в прошлом году суд уже принял во внимание несколько поданных Лопес Рианьо письменных заявлений с выражением раскаяния и предоставил ей возможность периодически выходить на свободу.

          В середине восьмидесятых освобожденная входила в состав мадридского крыла ЭТА, одного из самых кровавых подразделений группировки. Вместе с ней в нем числились Де Хуана Чаос, Соарес Гамбоа, Антонио Троитиньо и Инес дель Рио. Именно они организовали кровопролитные теракты на мадридской улице Хуан Браво и на площади Република-Доминикана, первый из которых унес жизни 5, а второй – 12 офицеров Гражданской гвардии. Кроме того, на личном «счету» Лопес Рианьо значатся убитые предприниматель, моряк, трое военных и полицейский. Впоследствии ей также был вынесен приговор в связи с принадлежностью к крылу «Экаиц» в период с 1991 по 1992 годы. Этому подразделению инкриминируются теракты в Сарагосе, Таррагоне, Барселоне, Аликанте, Валенсии и Мурсии. 

          «Смерти, причиной которых стало мадридское крыло ЭТА, причиняют мне глубочайшую боль, в особенности в свете того, что я не могла их предотвратить. Мне было всего 20 лет, и я поставила на кон свою жизнь. Это стоило мне семи лет жизни в Алжире и ужасного приговора», написала Лопес Рианьо в своем заявлении, переданном в суд, который оценил ее раскаяние и дал ей возможность выходить на свободу. «Неправда, что я не беру на себя ответственность за свои действия не только в мою бытность членом ЭТА, но и в период, когда я столкнулась с ужасной реальностью и отказалась идти дальше по этому пути», заявила террористка в другом своем документе. Ранее в 2015 году судья Хосе Луис Кастро отказал ей в разрешении выходить за пределы тюрьмы, заявив, что осужденная признала только 23 из совершенных ею убийств. Помимо этого, она оправдывала некоторые эпизоды тем, что жертвами стали наркоторговец и член незаконной «Антитеррористической группы освобождения» (GAL).

           

          Темы: Общество

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