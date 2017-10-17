Россиянин, освобождающий дорогу от баррикад в Каталонии, стал героем «Ютуба»

“Вы не имеете ни малейшего представления о том, что значит применение гранатометов против населения, сукины дети. Снимайте, снимайте. Вы вообще ничего не знаете о том, что произошло в России. Скоро у вас здесь появится оружие, вот увидите. Я желаю вам только одного: чтобы вы никогда за него не брались. А вам дадут оружие, вот увидите". Такое эмоциональное сообщение озвучил россиянин из Таррагоны во время всеобщей забастовки, последовавшей за референдумом 1 октября.