Россиянин, освобождающий дорогу от баррикад в Каталонии, стал героем «Ютуба»

“Вы не имеете ни малейшего представления о том, что значит применение гранатометов против населения, сукины дети. Снимайте, снимайте. Вы вообще ничего не знаете о том, что произошло в России. Скоро у вас здесь появится оружие, вот увидите. Я желаю вам только одного: чтобы вы никогда за него не брались. А вам дадут оружие, вот увидите". Такое эмоциональное сообщение озвучил россиянин из Таррагоны во время всеобщей забастовки, последовавшей за референдумом 1 октября.
На видеозаписи, получившей широкое распространение в Сети, запечатлен мужчина, освобождающий дорогу от горящих шин, которыми был перекрыт въезд в город, пишет El Confidencial. Он в жестких выражениях описал сложившуюся в Каталонии ситуацию и сравнил ее с тем, "что произошло в России" – возможно, имея в виду украинский кризис. Участники забастовки освистали россиянина на фоне бездействия офицеров Автономной полиции Каталонии и Национальной полиции. Возле последних он притормозил и бросил: "По вашей вине здесь начнется война".Темы: Общество