Старение населения становится серьезной проблемой для Испании

Население Европы стремительно стареет, и в ближайшие десятилетия эта проблема может стать для региона одной из самых злободневных. Число пенсионеров в странах ЕС постоянно растет и, кроме того, за счет повышения качества жизни увеличивается число людей в возрасте более 80 лет. Так, согласно цифрам Евростата, по состоянию на конец прошлого года данный рубеж перешагнули 5,4% жителей Евросоюза, в то время как в 2006 году эта цифра составляла 4,1%. В семи странах были зафиксированы еще более высокие показатели. В их число вошла и Испания.

Первое место в рейтинге занимает Италия, 6,7% населения которой составляют пожилые люди старше 80 лет. За ней следуют Греция (6,5%), Испания (6%), Франция (5,9%), Португалия (5,9%), Германия (5,8%) и Бельгия (5,5%). В остальных государствах численность данной группы населения оказалась ниже средней по континенту. Так, в Финляндии и Швеции она составляет 5,2% и 5,1%, в Австрии, Латвии и Словении – 5%, в Великобритании и Хорватии – 4,8%, в Нидерландах – 4,4%, а в Дании и Венгрии – 4,3%. Результаты на уровне 4% показали некоторые страны Восточной Европы, например, Румыния, Польша и Чехия, а также Люксембург. Замыкают рейтинг Кипр (3,3%), Словакия (3,2%) и Ирландия (3,1%).

Подобные результаты – не единственная причина, наводящая на тревожные мысли о возможных последствиях нынешних демографических тенденций: согласно некоторым исследованиям, к 2050 году страна займет второе место в мире по числу пенсионеров, уступив только Японии.