Испанка, выдающая себя за дочь Дали, отказалась оплачивать эксгумацию

Ясновидящая Пилар Абель из Фигераса намерена повторно обратиться в суд по делу о признании ее отцом Сальвадора Дали, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на адвоката истицы Энрике Бланкеса.

Он назвал решение суда недействительным, так как сторона истицы не получила ответа на свой запрос о предоставлении доказательств транспортировки биологических образцов и их использования для проведения анализа. "Мы не можем быть уверены в том, что останки, привезенные в Барселону и Мадрид, действительно принадлежали художнику", - заявил Бланкес. Получив результаты анализов, которые полностью опровергали возможность существования родственных связей между Дали и Абель, адвокат потребовал предоставить ему доклад о ходе проведения исследований, однако ответа он так и не получил.

Бланкес подчеркнул неэффективность действий мадридского суда первой инстанции №11, который дал отрицательный ответ по иску с требованием о признаниии отцовства и обязал ясновидящую оплатить судебные издержки в размере примерно 7 000 евро. Абель намерена обжаловать данное решение, потребовать его аннулирования и добиться повторного проведения суда. Узнав о перспективе оплаты вышеупомянутых расходов, которые суд назвал результатом "каприза" истицы, женщина объявила себя банкротом и отказалась платить по счетам, выразив недоверие в связи с процессом проведения генетических анализов.