Отец "мальчика в чемодане" вышел на свободу

Несмотря на то, что прокуратура требовала для мужчины наказания в виде лишения свободы на три года, суд Сеуты вынес гораздо более мягкое наказание. Обвинители не смогли представить доказательств о том, что отцу было известно, что мальчика поместили в чемодан и его жизнь подвергалась опасности. 45-летнего мужчину обязали выплатить штраф в размере 92 евро и отпустили на свободу.

Мальчика обнаружили в чемодане на пограничном контроле в 2015 году. До того его отец несколько лет легально прожил на территории Испании, однако испанские власти неоднократно отказывали ему в прошении привезти семью из-за низкого дохода, в связи с чем мужчина прибег к незаконным методам и обратился к контрабандистам. По его словам, он заплатил за перевозку сына 5 тысяч евро, однако контрабандисты не предупредили его о том, каким способом они собирались доставить мальчика.

Сейчас 10-летний мальчик проживает со своей матерью в Париже. Он дал показания в суде и заявил, что в чемодан его заставила залезть «марокканская девочка». Он также утверждает, что отец обещал, что его привезут в Испанию на автомобиле и ничего не говорил о чемодане.