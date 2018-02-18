Зоозащитники требуют прекратить издевательства на грейхаундами в Испании

Грейхаунд - популярная в Испании порода собак, особенно среди охотников. Грейхаунды прекрасно бегают и идеально подходят для охоты на зайца. Но все чаще в Испании эти собаки сталкиваются с человеческой жестокостью, говорят зоозащитники из организации PACMA.

Нередко, чтобы натренировать собаку, хозяева привязывают ее к машине, которая развивает скорость в 60 километров в час. Это не считается нарушением закона. Когда же собака стареет и становится непригодной для охоты, от нее просто избавляются. Сама охота с использованием этих собак также возмущается зоозащитников. «Для охотников это просто вещь, как ружье, например», - говорят в PACMA.

Чтобы положить конец этой практике, на платформе Change.org начали сбор подписей за решение этого вопроса в Европейском парламенте.