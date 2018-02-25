Статистика: почти все испанки делают аборт после диагностики синдрома Дауна у ребенка

По данным неправительственной организации Down España, почти 100% испанок прибегают к аборту, после того как в результате пренатальной диагностики узнают о высокой вероятности развития синдрома Дауна у ребёнка.

В ходе заседания Конгресса депутатов, посвящённого вопросам ограниченных возможностей, представители организации также отметили, что ежегодно в стране рождается около 200 детей с синдромом Дауна, что связано, в первую очередь, с возможными ошибками при обследовании беременных.

В организации подчёркивают необходимость уважать право на прерывание беременности, но в то же время отмечают, что женщине должна быть предоставлена исчерпывающая информация о синдроме для принятия соответствующего решения.

По данным Down España в стране с этой патологией живут около 34 тысячи человек, 59% из них – мужчины и 41% - женщины. В последние десятилетия наблюдается тенденция к снижению частоты рождения детей с синдромом Дауна. В 1980 году на 10 тысяч человек приходилось 16 таких случаев, в настоящее время этот показатель составляет 5 случаев на 10 тысяч человек.