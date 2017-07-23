Осужденной в Испании джихадистке запретили носить хиджаб в тюрьме

Национальная судебная коллегия Испании запретила осужденной за джихадизм заключенной носить хиджаб в тюрьме, сообщают информационные агентства страны. При принятии решения судьи также учли тот факт, что раньше женщина не носила этот головной убор, что свидетельствует о ее недавней радикализации.

Его вынесение стало ответом на жалобу осужденной Сукайны А., находящейся в центре исполнения наказаний в Пикасенте (Валенсия). Заключенная сочла, что запрет на ношение хиджаба нарушает ее конституционные права. Представители правосудия обосновали свой отказ рядом причин, главной из которых является тот факт, что женщина находится в тюрьме по обвинению в связях с джихадизмом. Помимо этого, тюремные власти вправе ограничить использование определенных религиозных символов. Суд отметил, что хиджаб "закрывает волсы, уши, шею и часть лица, что может отрицательно сказаться на обеспечении безопасности и запрещено внутренними нормативами". Эти правила запрещают ношение шапок, балаклав и других подобных предметов гардероба, "затрудняющих установление личности".

Коллегия проанализировала решения других европейских судов, в том числе французского, которые подтвердили ее постановление. Наряду со всем вышеозначенным, судьи объяснили свое решение тем, что заключенная использует хиджаб как проявление джихадизма для радикализации и вербовки других осужденных, исповедующих ту же религию. Соответствующие сведения были приведены и в составленных в ходе расследования докладах. Представители коллегии напомнили, что заключенная может носить платок, собирающий волосы и оставляющий открытыми лицо, шею и уши. "Стоит также отметить, что в течение довольно продолжительного времени осужденная не носила хиджаб, что свидетельствует о ее радикализации, угрожающей безопасности и порядку в центре исполнения наказаний и влияет на предназначение ее удержания под стражей".