Испанские зоозащитники довели до самоубийства юную охотницу

Как сообщает газета ABC, 27-летняя Капитан была одной из самых известных в Испании журналистов, специализирующихся на охотничьей тематике. Тело девушки было найдено на ферме в провинции Уэска. По сведениям источников в Гражданской гвардии, в качестве основной причины смерти рассматривается самоубийство.

Капитан вела свой блог на сайте известного журнала Jara y Sedal. Несколько недель назад она заявила, что подверглась оскорблениям и давлению со стороны защитников прав животных. После известия о ее смерти представители этого движения опубликовали множество сообщений, полных ненависти к погибшей.

В Facebook на охотницу было подписано около 34 000 человек, а в Instagram за ее публикациями следили более 7 000 пользователей. Недавно Капитан посетила свадьбу одной из своих подруг, и на фотографиях в социальных сетях девушка выглядела счастливой. Впрочем, представители издания Jara y Sedal объяснили, что ближайшему окружению блогера было известно о ее желании покончить с собой. "Ее друзья рассказали, что фатальное решение она приняла в силу личных обстоятельств и рассказала об этом некоторым из них. За несколько часов до того, как она села в машину и приехала на ферму в Уэске, чтобы покончить с собой, она позвонила ближайшим друзьям, чтобы попрощаться с ними. Остановить ее не удалось", - гласит пресс-релиз журнала.

Уроженка Бадалоны, Капитан была одним из самых известных лиц в испанском охотничьем мире. Девушка входила в состав Национального бюро охоты.