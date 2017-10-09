Опрос: испанцы не хотят жить рядом с экстремистами, но ничего не имеют против иностранцев

Испанцев крайне беспокоит перспектива жить по соседству со сторонниками экстремистских идей, но они не имеют ничего против сосуществования с гражданами других стран или представителями иных рас. К такому выводу пришли специалисты Центра социологических исследований (CIS) в рамках работы над докладом о межличностных отношениях.

Эксперты CIS также спросили у испанцев, кому из своего ближайшего окружения они могут доверять. 50,7% выразили абсолютную уверенность в братьях и сестрах – больше, чем в матерях (43,9%) и отцах (32,2%). Наименьшим кредитом доверия пользуются коллеги и однокашники: в них уверены только 6,7% респондентов. Самый низкий уровень доверия (3,4%) существует между соседями.

Что касается последних, то у большинства опрошенных (27,1%) серьезный дискомфорт вызвало бы проживание поблизости сторонников экстремистских идей. Кроме того, многие не хотели бы жить по соседству с наркозависимыми (21,1%) или алкоголиками (15,8%). С другой стороны, они не имеют ничего против сосуществования со студентами (75,1%), уроженцами других стран (73%) и представителями иных рас (66,4%).

В целом результаты исследования показали, что испанцы стали гораздо большими индивидуалистами по сравнению с замерами десятилетней давности. Большинство опрошенных (51,3%) считают, что сегодня люди в меньшей степени готовы помогать другим, чем раньше. Помимо этого, эксперты CIS заметили и разрыв между поколениями: молодежь мало доверяет взрослым и наоборот.

В целом испанцы считают себя счастливыми людьми, живущими среди тех, кому повезло не так сильно. Абсолютно счастливыми себя назвали 15,2%, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее, а достаточно счастливыми – целых 70%. При этом с точки зрения восприятия других результаты оказались более скромными: абсолютно счастливыми испанские респонденты считают только 0,7% окружающих, а достаточно счастливыми – 40%.