Испанский суд отправил в тюрьму активистку Femen

В суде Мадрида во вторник, 10 октября, состоялось слушание по делу активистки движения Femen, которая в 2015 году в знак протеста против Закона о гражданской безопасности запустила экземпляром Конституции в Хорхе Фернандеса Диаса, занимавшего на тот момент пост министра внутренних дел.

Изначально обвинение запросило для неё 15 месяцев тюремного заключения за попытку нападения на представителей власти и нарушение общественного порядка. Обвинители также требовали оштрафовать подсудимую на сумму 5760 евро и обязать её выплатить компенсацию в размере 250 и 350 евро двум пострадавшим во время инцидента полицейским. Суд постановил приговорить девушку к одному году тюремного заключения, а размер штрафа составил немногим больше тысячи евро.

В обвинительном заключении сообщается, что подсудимая 23 апреля 2015 года проникла в зал заседаний Коллегии инженеров путей сообщения в Мадриде, где проходила конференция, посвящённая Терезе Авильской, на которой присутствовало более двух сотен человек, в том числе архиепископ Памплоны, президент Наварры и другие высокопоставленные лица. В тексте документа говорится, что в ходе мероприятия, девушка внезапно встала со своего места, сорвала с себя одежду и продемонстрировала обнажённую грудь, на которой чёрной краской было написано «нарушитель свобод». Прежде, чем её увели сотрудники полиции, она успела бросить экземпляр Основного закона в сторону министра внутренних дел с криком «Вы знаете, что такое Конституция?». При задержании активистка оказывала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, и нанесла им несколько ударов ногами и локтями.