В ночных клубах Мадрида поют гимн Испании

На фоне каталонских событий диджеи сразу нескольких ночных клубов Мадрида решили поддержать единство страны и включили в список треков гимн Испании. Так, в ночь на субботу гимн прозвучал на популярных центральных дискотеках Teatro Barceló и Kapital. Публика на танцполе встретила эту инициативу криками и аплодисментами. Многие активно подпевали.

Ранее министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо заявил, что "в правительстве страны нет никого, кто не поддерживал бы действий Национальной полиции и Гражданской гвардии". Глава столичной автономии Кристина Сифуэнтес рассказала, что участники молчаливого марша в поддержку диалога с Каталонией "вышли на площадь Колон в защиту закона, мирного сосуществования и национальной гордости". Координатор Народной партии Фернандо Мартинес-Маильо призвал председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона изменить ход развития ситуации, пока это еще возможно. Тем временем на столичной площади Колон собрались 50 000 человек, выступающих за единство страны, пишет газета ABC.