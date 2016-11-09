Новый мадридский ресторан будет бесплатно кормить бездомных

В конце ноября в Мадриде откроется ресторан, где за счет прибыли от обычных клиентов будут бесплатно кормить бездомных. В заведении Robin Hood рядовые посетители смогут позавтракать, а также заказать бизнес-ланч или выбрать обед из меню, в то время как вечер будет отведен исключительно под безвозмездные ужины для бездомных.

«Наша идея заключается не в том, чтобы грабить богатых и кормить бедных, а в том, чтобы делиться», - говорит автор инициативы отец Анхель Гарсия, настоятель церкви Сан-Антон в районе Чуэка и основатель благотворительной организации «Посланники мира» (Mensajeros de la Paz). Вверенный ему храм прославился своим прогрессивным подходом: здесь прихожанам предлагают бесплатное подключение по Wi-Fi, возможность виртуальной исповеди через приложение для смартфона, а также бесплатный чай и кофе.

В прошлом году организация Mensajeros de la Paz провела праздничный рождественский ужин в здании мэрии для 200 бездомных. Готовили и раздавали еду волонтеры. Отец Анхель рассказал, что в будущем надеется создать сеть подобных ресторанов, первым из которых станет мадридское заведение на улице Эгилас. Он признался, что хочет подарить опыт достойного ужина в ресторане бездомным, которых чаще всего кормят в благотворительных столовых. «Блюда будут подаваться на стеклянных тарелках, а гостям раздадут салфетки из ткани», - подчеркнул священник.