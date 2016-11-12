В Валенсии открылся монумент в память о жертвах трагедии в метро 3 июля 2006 года

В Валенсии открылся монумент в виде 50 часов, стрелки которых будут всегда находиться на отметке 13:03. Именно в это время 3 июля 2006 года в городском метро произошла авария, унесшая жизни 43 человек. Как сообщают информагентства Испании, автором проекта, получившего название Prime Time, стала художница немецкого происхождения Аня Краковски. Из 50 часов 43 символизируют погибших, а еще 7 будут служить мультимедийной платформой, подключенной к сайту 0responsables.com и блогу Ассоциации жертв аварии в метро 3 июля (AVM3J).

По словам авторов инициативы, данный художественный проект призван "избежать забвения и стать символом памяти". "Этот монумент создан для всех жителей Валенсии. Он напоминает нам о необходимости строительства лучшего общества", - отметили члены ассоциации.

Конструкция расположена в саду на переcечении улиц Роис-де-Корелья, Местре-Соса и Сан-Висент, над поворотом туннеля метрополитена, где 10 лет назад произошла трагедия. "Это было крупнейшее в Испании происшествие в метро и одно из самых трагических событий, когда-либо случавшихся в Валенсии, поэтому мы решили дать горожанам возможность принять участие в проекте", - отмечают в AVM3J. Так, в голосовании за лучший представленный на конкурс проект, принимали участие не только члены профессионального жюри, но и простые граждане.

Авария произошла 3 июля 2006 года. Два вагона, в которых находились 150 человек, сошли с рельсов. Погибли 43 человека.