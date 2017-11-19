Гражданская гвардия Испании выпустила справочник по гендерно-нейтральной лексике

Как сообщают информационные агентства Испании, справочник был представлен в минувший четверг в ходе ежегодной встречи Комитета Гражданской гвардии по вопросам равенства. Ее впервые возглавил нынешний генеральный директор института Хосе Мануэль Ольгадо.

Новый документ содержит рекомендации по использованию современного языка в целях укрепления принципов равенства между мужчинами и женщинами. Его основное предназначение заключается в том, чтобы обеспечить персонал гвардии простым и понятным инструментом, который может быть использован при составлении нормативных бумаг.

Руководство корпуса уточняет, что специализированная техническая комиссия проанализировала уже 49 предложений в области равенства. В их число вошли инициативы, связанные с защитой беременности, обеспечением тематическими консультационными услугами, созданием детских садов в учебных центрах и составлением вышеупомянутого справочника по гендерно-нейтральной лексике. Кроме того, авторы предложений также выступили в пользу сокращения рабочего дня и устранения неравенства с точки зрения требований, предъявляемых к мужчинам и женщинам при поступлении на службу в гвардию. Ольгадо заверил, что готов обдумать «с позиций здравого смысла и с особой осторожностью» все предложения, которые входят в число компетенций Комиссии по вопросам равенста.