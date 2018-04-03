Ночной клуб в Бенидорме оштрафовали за дискриминационную вакансию

Инспекция по труду оштрафовала дискотеку в Бенидорме, которая искала на должность официанток «красивых» и «свободных» девушек.

Орган труда завёл в отношении ночного клуба два дела за дискриминационный подход к найму персонала и вмешательство в личную жизнь работниц.

В объявлении ночного клуба Richard New Look говорилось о том, что кандидатки должны обладать «хорошей внешностью», быть ответственными, свободными, приятными в общении с клиентами, а также иметь большой опыт в сфере обслуживания. Кроме того, вакансия содержала приписку о том, что клуб не хочет видеть у своих дверей «ревнивых женихов». Текст был опубликован на странице менеджера клуба в Facebook.

На объявление обратил внимание профсоюз, который обвинил клуб в «сексистских, дискриминационных и унизительных требованиях» к соискателям.