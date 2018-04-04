Хуан Карлос I посетил пасхальную службу на Майорке

Король Хуан Карлос I, отрёкшийся от престола в 2014 году, присоединился к остальным членам королевской семьи на Пасхальном богослужении на Майорке.

На воскресной службе присутствовали дон Хуан Карлос и донья София, король Фелипе VI и королева Летисия, а также инфанты Леонор и София. В последний раз королевская семья присутствовала в полном составе на пасхальной церемонии в Кафедральном соборе Пальмы четыре года назад, за два месяца до выхода Хуана Карлоса I на пенсию.

Дон Хуан Карлос всю неделю находился в Саудовской Аравии с визитом, и его появление на Майорке стало неожиданностью для общественности.

Донья София, в свою очередь, всю Святую неделю пробыла на Майорке. В Великий понедельник вместе со своей сестрой Ирен она провела благотворительный концерт в Кафедральном соборе.

Присутствие королевской семьи в Пальме вызвало большой интерес у местных жителей и туристов, которые с самого утра в воскресенье занимали места у собора, чтобы увидеть монарших особ. После окончания службы члены королевской семьи поприветствовали присутствовавших в церкви и на улице, позировали для фото и принимали подарки, которые принесли с собой некоторые жители.