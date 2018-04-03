Испанские достопримечательности окрасились в синий цвет в знак поддержки людей с аутизмом

Знаковые здания Испании присоединились в понедельник к международной акции по случаю Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля.

В этот день здания по всему миру окрашиваются в синий цвет в знак поддержки людей с аутизмом и привлечения внимания к проблеме социальной эксклюзии. Среди участников акции – Конгресс депутатов, Музей Королевы Софии и Общество изящных искусств в Мадриде, Собор Святого семейства, театр «Лисео» и Музей современного искусства в Барселоне, «Купол тысячелетия» в Вальядолиде, здание Парламента Наварры, Дворец Момос в Саморе и Акведук в Сеговии. В общей сложности на 265 памятниках и зданиях по всей Испании включат синюю подсветку в знак солидарности.

В испанской Ассоциации людей с аутизмом с помощью акции надеются привлечь внимание к проблемам и препятствиям, с которыми ежедневно сталкиваются люди с расстройством аутистического спектра и их близкие.