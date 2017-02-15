Нобелевский лауреат призвал защитить испаноговорящий мир от Трампа

Лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса призвал всех представителей испаноязычной общины к солидарности с испаноговорящими жителями США и Мексики, которых «явно оскорбил» новый президент США Дональд Трамп. Как сообщают информагентства Испании, в рамках презентации проекта «Экономическая ценность испанского языка» Варгас Льоса высказался в пользу защиты языков, «когда им угрожает опасность», как это происходит «в случае с президентом Соединенных Штатов». По его словам, в Америке «испанский глубоко пустил корни»: им владеют по меньшей мере 50 миллионов человек, которые «не хотят отказываться от своего языка».

В ответ на вопрос о том, считает ли он Трампа угрозой в этом смысле, Варгас Льоса отметил наличие «вызывающих крайнее беспокойство симптомов, причиной которых является сложное положение испаноговорящей общины в США». «Я считаю, что все мы должны мобилизироваться в знак солидарности не только с ее представителями, но и со странами, на права которых явным образом посягнула новая американская власть, например, с Мексикой», подчеркнул писатель.

По мнению Нобелевского лауреата, «на сегодняшний день испанский неуязвим, однако государственные учреждения стран, входящих в огромное объединение владеющих им общин, должны мобилизоваться в том случае, если языку угрожает опасность, как это, очевидно, происходит в наши дни». Помимо этого, Варгас Льоса считает, что Испания делает недостаточно для защиты языка – впрочем, как и все прочие страны, которые, по его мнению, не приняли всех необходимых мер. Несмотря на это, по мнению писателя «языки защищают себя сами». «Было бы замечательно, если бы в определенный момент они получали поддержку, так как это придает им большую силу и прочность и способствует их экспансии», заключил писатель.