В Лас-Пальмасе выбрали гранд-даму карнавала

Гранд-дамой карнавала в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария была избрана кандидатка Мари Эрнандес Родригес, которая представила фантазийный костюм «Какую тайну она скрывает?». Как сообщают информационные агентства Испании, ее спонсорами на прошедшем в минувшее воскресенье конкурсе стали фирмы Disoft Informática и Servicio Técnico Gil.

Наряд новоизбранной гранд-дамы создали дизайнеры Хуан Франсиско Санчес Падрон и Мелоди Санчес Гуарда в сотрудничестве с ассоциацией Santa Rita de Casia из муниципалитета Марсаган.

В конкурсе приняли участие десять кандидаток. Вели гала-концерт юморист Роберто Кампхофф и журналистка Ребека Паниагуа, а в роли его спонсора выступила компания BNI (Business Network International) Las Palmas. В выступлении приняли участие маскарадная группа Aragüimé, группа La Quinta Marcha, карнавальная группа Los Muy Yayos,певец М. де ла Крус, балета Хавьера дель Реаля и коллектив Bolero Rock and Roll. Главными приглашенными звездами стали сестры Энкарна и Тоньи Саласар из группы Azúcar Moreno.