Число долгожителей на Ибице за 5 лет выросло на 22%, а на Форментере - на 29%

Численность населения Балеарских островов постоянно растет: с 2011 года на Ибице она увеличилась на 5,6% (до 134 460 человек), а на Форментерене – на 17% (до 12 124 человек). Данные Национального института статистики (INE) говорят о том, что самый заметный рост произошел среди жителей старше 90 лет: их число на Ибице выросло на 22%, а на Форментере – на 29%.

Впрочем, рост численности пожилого населения в разных возрастных группах оказался неоднородным: так, на Ибице в категории от 90 до 94 лет, которая по совместительству является и самой многочисленной, произошел рост на 17,3%, а в категории от 95 до 99 лет – на 43%. Число жителей острова в возрасте старше 100 лет выросло на 3 года по сравнению с показателями 2011-го, но сократилось на 5 в сравнении с 2014-м. Сейчас на острове проживает 12 человек, отметивших столетний юбилей.

Что касается Форментеры, то по состоянию на начало 2016 года число жителей острова в возрасте страше 90 лет составило 54 человека, что на 12 больше, чем шесть лет назад. В группе от 90 до 94 лет по сравнению с 2011-м произошел рост на 48,27% (до 43 человек), а численность группы от 95 до 99 лет увеличилась на 6 человек по сравнению с 2015-м годом и сократилась на одного в сравнении с 2011-м. На острове живет всего один человек, возраст которого составляет более ста лет. В 2011 году их было двое, а в 2013-м – трое.

Большую часть долгожителей как на Ибице, так и на Форментере составляют дамы: в первом случае процентное соотношение мужчин и женщин выглядит как 66,6% против 33,3%, а во втором – 68,56% против 31,5%.